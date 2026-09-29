Москва29 сен Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о твердой решимости не допустить распада Соединенного Королевства на фоне новых разговоров о референдумах об отделении автономий.

Выступая на съезде Лейбористской партии, глава британского кабмина эмоционально ответил на недавнее высказывание первого министра Шотландии Джона Суинни о том, что Бернем может войти в историю как последний премьер страны.

Политик подчеркнул, что намерен доказать ошибочность таких прогнозов. Признав, что государство несовершенно, он назвал союз регионов ценностью, за которую стоит бороться.