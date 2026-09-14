Политолог Мирзаян: Великобритании до распада еще далеко

Политолог оценил вероятность распада Великобритании Политолог Мирзаян: Великобритании до распада еще далеко

Москва14 сен Вести.Великобритании далеко до реального распада, несмотря на попытки Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии добиться организации референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Такое мнение высказал политолог-международник Геворг Мирзаян.

По его словам, которые передает NEWS.ru, Лондон не позволит вынести на всеобщее обсуждение вопрос о самоопределении регионов.

Великобритании до распада еще достаточно далеко. Потому что для этого нужен референдум, который Лондон провести не дает, или массовые народные выступления, которых не будет, потому что нет критического большинства, выступающего за независимость объяснил Мирзаян

По мнению политолога, камнем преткновения может стать и желание регионов выйти из состава Великобритании, но попасть в ЕС. Мирзаян подчеркнул, что автоматического членства им никто не предоставит.

Соответственно, как заметил политолог, можно наблюдать рост нестабильности как в Британии, так и в ЕС.

Все это создает России дополнительные возможности, учитывая, что оба — наши враги заключил Мирзаян

14 сентября издание The Telegraph сообщило о планах руководителей исполнительной власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписать совместную декларацию с требованием к правительству Великобритании предоставить им право на проведение референдумов о независимости.

В офисе британского премьер-министра Эндрю Бернема, комментируя этот призыв, призвали лидеров автономных регионов сосредоточиться на стоимости жизни, а не на независимости.