Шотландия и Уэльс могут пойти по пути создания собственных экономических зон Эксперт Самонкин допустил создание Шотландией и Уэльсом своих экономических зон

Москва14 сен Вести.Шотландия и Уэльс могут создать собственные свободные экономические зоны и проекты с альтернативными интеграционными объединениями. Такой сценарий не исключил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с ИС "Вести".

Формирование многополярного мира идет не только в Юго‑Восточной Азии — в зоне влияния объединения БРИКС+, но и в западных странах, отметил он.

Я не удивлюсь, если Шотландия и Уэльс, наподобие Венгрии и Болгарии, будут создавать отдельные экономические свободные зоны и проекты с нашими альтернативными интеграционными объединениями сказал Самонкин

По его словам, подобный исход может отвечать интересам США, поскольку американский лидер Дональд Трамп заинтересован в ослаблении Европы.

Эксперт обратил внимание на социологические данные, которые указывают на рост недовольства в британском обществе радикальной миграцией и исламизацией. Такое общественное настроение может стать одним из факторов, способных повлиять на исход референдума о независимости Шотландии и Уэльса.

Ранее сообщалось, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия допустили выход из состава Великобритании.