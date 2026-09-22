Бернэм: Британия рассказала Трампу о своей позиции по Фолклендам

Премьер Британии рассказал Трампу о "четкой позиции" по Фолклендским островам Бернэм: Британия рассказала Трампу о своей позиции по Фолклендам

Москва22 сен Вести.Великобритания донесла до президента США Дональда Трампа свою четкую позицию по вопросу Фолклендских островов.

Об этом сообщил британский премьер Энди Бернэм после переговоров с американским лидером в Нью-Йорке.

Позиция совершенно ясна: мы будем твердо противостоять любым угрозам. Мы будем защищать право жителей Фолклендских островов на самоопределение и их право оставаться британцами передает агентство Reuters слова главы правительства Британии

Бернэм добавил, что хотел убедиться в том, что Трамп узнает о позиции Лондона именно от него.

...он очень хорошо понял, что я говорил отметил премьер

Ранее аргентинский президент Хавьер Милей сделал заявление, что его страна исключает использование военной силы для возвращения контроля над Мальвинскими (Фолклендскими) островами.

Он подчеркнул, что применение оружия в связи с территориальным спором невозможно, а Буэнос-Айрес намерен добиваться возвращения островов исключительно дипломатическим путем.

Мальвинские (Фолклендские) острова состоят из двух крупных и почти 800 мелких островов общей площадью чуть более 12 тысяч квадратных километров с населением около 3,2 тысячи человек. На протяжении 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.