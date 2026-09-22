Москва22 сен Вести.Аргентина исключает использование военной силы для возвращения контроля над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, сообщил в интервью французскому телеканалу LCI аргентинский президент Хавьер Милей.

Он подчеркнул, что применение оружия в связи с территориальным спором невозможно, а Буэнос-Айрес намерен добиваться возвращения островов исключительно дипломатическим путем.

Мальвинские (Фолклендские) острова состоят из двух крупных и почти 800 мелких островов общей площадью чуть более 12 тысяч квадратных километров с населением около 3,2 тысячи человек. На протяжении 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами вспыхнул вооруженный конфликт, в котором Аргентина потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. Британские потери составили 255 человек.

В 2013 году жители островов подавляющим большинством голосов (99,8%) поддержали статус заморской территории Британии. Аргентинские власти заявили, что итоги референдума не отменяют претензий южноамериканской страны на эту территорию.

Газета The Telegraph ранее сообщила, что США могут пересмотреть свою позицию по вопросу суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, если Британия не увеличит расходы на оборону.