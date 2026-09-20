Макрон: Сен-Пьер и Микелон — французская территория Макрон заявил, что архипелаг Сен-Пьер и Микелон останется французским

Москва20 сен Вести.Архипелаг Сен-Пьер и Микелон в Северной Атлантике останется территорией Франции, несмотря на карту, опубликованную президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время визита на острова.

Для нас очевидно, что это французская территория. Мы этому привержены, и здесь не может быть никаких обсуждений сказал Макрон

Президент Франции находится на архипелаге с 19 по 21 сентября. В ходе поездки он намерен подтвердить суверенитет Парижа над территорией и обсудить вопросы французского присутствия в Северной Атлантике.

Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social карту, на которой американским флагом были обозначены не только США, но и Канада, Мексика, Гренландия, ряд государств Карибского бассейна и французские заморские территории, включая Сен-Пьер и Микелон.

По данным BFMTV, в рамках визита Макрон также может сделать заявление о присутствии французских сил на архипелаге. Ожидается, что на островах он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни.