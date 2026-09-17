Суд в Аргентине заблокировал иностранный нефтяной проект на Мальвинах Суд в Аргентине остановил запуск нефтедобывающего проекта у Мальвинских островов

Москва17 сен Вести.Суд в Аргентине вынес решение, требующее от британской компании Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum приостановить реализацию нефтедобывающего проекта в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщил информационный портал генеральной прокуратуры Аргентины.

Судья Мариэль Борруто из города Рио-Гранде постановила, что компании должны отказаться от начала, продолжения или осуществления нефтегазового проекта Sea Lion. Этот проект планируется реализовать на аргентинском континентальном шельфе примерно в 220 километрах к северу от Мальвинских островов.

Данное постановление не является окончательным решением по иску, который подали Ассоциация адвокатов-экологов и одна из организаций ветеранов Мальвинской войны. Истцы считают, что проект угрожает экологии и суверенным интересам Аргентины.

3 сентября аргентинский президент Хавьер Милей заявил, что направит в парламент законопроект об ужесточении санкций в отношении компаний, которые осуществляют нефтедобычу возле Мальвинских островов.

Правительство Аргентины объявило о введении санкций в отношении десятков юридических и физических лиц, участвующих в добыче углеводородов на спорной территории.

Мальвинские (Фолклендские) острова состоят из двух крупных и почти 800 мелких островов общей площадью чуть более 12 тысяч квадратных километров с населением около 3,2 тысячи человек.

Острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами возник вооруженный конфликт, в котором Аргентина потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. Британские потери составили 255 человек.

Аргентина продолжает оспаривать право Великобритании на владение Мальвинскими островами через механизмы ООН, пока стороны не смогли достичь компромисса.