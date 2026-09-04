Москва4 сен Вести.Выступление президента Аргентины Хавьера Милея, который пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах, свидетельствует о новой стратегии Буэнос-Айреса. Такое мнение озвучил Сергей Брилёв для ИС "Вести".

В частности, отметил Брилёв, яркие заявления Милея по поводу деятельности на Фолклендских (Мальвинских) островах были сделаны не в случайный момент.

Почему именно сейчас прозвучали эти заявления, тем более сопровождаемые санкциями в отношении компаний, работающих на спорном архипелаге? По сведениям, которые получило правительство Милея, в ближайшие месяцы, то есть в самой обозримой перспективе, на архипелаге начнется-таки добыча нефти. Разговоры про это идут уже годы, но сейчас это назрело, и поэтому надо реагировать, реагировать на компании, которые действуют там без аргентинского разрешения, благо аргентинцы считают острова своей землей пояснил он

Примечательным в выступлении аргентинского президента является и негативное упоминание о Европе, заметил Брилёв.

Милей, обращаясь к нации с заявлением, всячески превозносил результаты своих экономических реформ, хотя вопрос этот довольно спорный. Говорил: вот мы - Аргентина, растущие и перспективные, а Европа, с ее неконтролируемой миграцией, демографическими проблемами - это что такое вообще? А Британия - "это страна, которая движется к упадку". Так вот, мол, и выбирайте между ними и нами. Это новый сюжет, который порожден новыми экономическими реалиями, о причинах которых в Европе сказано довольно много заметил Сергей Брилёв

Кроме того, на риторику аргентинского лидера могло повлиять и то, что президент США Дональд Трамп допустил в ряде своих высказываний то, что США пересмотрят свою позицию по Фолклендам.