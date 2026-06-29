Милей назначил четвертого премьера Аргентины за 2,5 года на посту президента Президент Аргентины назначил четвертого премьер-министра страны с 2023 года

Москва29 июн Вести.Президент Аргентины Хавьер Милей назначил Диего Сантилли новым премьер-министром страны. Он сменит Мануэля Адорни, ушедшего в отставку после признания во лжи при декларировании имущества.

Приведение Сантилли к присяге состоится 30 июня, объявил Милей.

59-летний Диего Сантилли с ноября 2025 года занимал пост главы МИД Аргентины. Он станет четвертым главой правительства при Милее с момента вступления того в должность президента в декабре 2023 года.

Я принимаю самый важный вызов в своей жизни, обязуясь продолжать работу, чтобы это правительство продолжало творить историю. Я верю в коллективные проекты, а не в индивидуальные написал Сантилли в соцсети Х

Он подчеркнул, что готов отдать все ради "структурных реформ, в которых Аргентина нуждалась десятилетиями".

Предшественник Сантилли – Мануэль Адорни – подал 27 июня в отставку. Поводом для ухода стало признание чиновника в том, что он скрыл от налоговых органов около 500 тысяч долларов, не отразив их в имущественных декларациях за 2023 и 2024 годы.

При этом в отношении Адорни ведется расследование о незаконном обогащении — сам он отрицает обвинения, настаивая на том, что нажил состояние честно за годы работы в частном секторе, а отставку объяснил нескончаемыми нападками прессы. Милей до последнего защищал соратника, называя его невиновным.

В 2024 году Милей упразднил МВД Аргентины, одновременно с этим переведя главу ведомства Гильермо Франкоса на пост премьер-министра.