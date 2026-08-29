США могут пересмотреть статус Фолклендов из за малых трат Британии на оборону

Британия рискует получить от США ультиматум по Фолклендам (Мальвинам) США могут пересмотреть статус Фолклендов из за малых трат Британии на оборону

Москва29 авг Вести.США могут пересмотреть свою позицию по вопросу суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, если Британия не увеличит расходы на оборону, сообщает газета The Telegraph.

В территориальном споре между Британией и Аргентиной США придерживаются нейтральной позиции, хотя де-факто признают, что острова находятся под управлением Лондона.

Пересмотр статуса - это одна из мер, которая подтолкнет Британию к увеличению оборонных расходов, полагает Пентагон.

США считают Британию возможным ведущим партнером в области обороны, однако объявленные в июне планы Лондона по расходам на оборону не полностью устраивают Вашингтон, уточняет газета.

Могу сказать, что (обсуждения – прим. ред.) носят откровенный характер, и ничего не исключено приводит The Telegraph ответ американского чиновника на вопрос о возможности смены позиции США по островам

Агентство Reuters сообщило, что США рассматривают возможность пересмотра позиции по Фолклендам (Мальвинам) в качестве меры воздействия на союзников по НАТО, которые отказались поддержать военную операцию США против Ирана.

В ответ канцелярия тогдашнего премьер-министра Британии Кира Стармера подтвердила британский суверенитет над островами.

В 1982 году между Аргентиной и Британией произошел вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов. Боестолкновения завершились поражением аргентинской стороны.

В 2013 году на островах прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Британии.

Аргентина заявила, что итоги референдума не повлияют на ее территориальные претензии.