Москва29 авгВести.США могут пересмотреть свою позицию по вопросу суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, если Британия не увеличит расходы на оборону, сообщает газета The Telegraph.
В территориальном споре между Британией и Аргентиной США придерживаются нейтральной позиции, хотя де-факто признают, что острова находятся под управлением Лондона.
Пересмотр статуса - это одна из мер, которая подтолкнет Британию к увеличению оборонных расходов, полагает Пентагон.
США считают Британию возможным ведущим партнером в области обороны, однако объявленные в июне планы Лондона по расходам на оборону не полностью устраивают Вашингтон, уточняет газета.
Могу сказать, что (обсуждения – прим. ред.) носят откровенный характер, и ничего не исключеноприводит The Telegraph ответ американского чиновника на вопрос о возможности смены позиции США по островам
Агентство Reuters сообщило, что США рассматривают возможность пересмотра позиции по Фолклендам (Мальвинам) в качестве меры воздействия на союзников по НАТО, которые отказались поддержать военную операцию США против Ирана.
В ответ канцелярия тогдашнего премьер-министра Британии Кира Стармера подтвердила британский суверенитет над островами.
В 1982 году между Аргентиной и Британией произошел вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов. Боестолкновения завершились поражением аргентинской стороны.
В 2013 году на островах прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Британии.
Аргентина заявила, что итоги референдума не повлияют на ее территориальные претензии.