Москва23 мая Вести.Британские оборонные предприятия все чаще выбирают в качестве места базирования США, где более крупный и активный рынок. Об этом пишет i Paper.

Газета отмечает, что основная причина переезда компаний — ухудшающийся деловой климат в Великобритании.

Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании говорится в материале

По словам исполнительного директора отраслевого объединения ADS Group Кевина Крейвена, раньше Великобритания была третьей среди стран НАТО по объемам расходов на оборону, а сейчас занимает 12-е место. Между тем в США сейчас самый большой в истории оборонный бюджет, о котором недавно объявил президент Дональд Трамп, добавил глава ADS.

По подсчетам института SIPRI, военные расходы США за прошедший год составили 954 миллиарда долларов. Второе место по тратам занял Китай (336 миллиардов долларов), третье — Россия (190 миллиардов долларов).