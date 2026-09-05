Аргентина наложила санкции на 45 компаний и лиц за добычу нефти на Фолклендах

Аргентина вводит санкции против 45 лиц и компаний, работающих на Фолклендах Аргентина наложила санкции на 45 компаний и лиц за добычу нефти на Фолклендах

Москва5 сен Вести.Аргентина вводит санкции в отношении 45 физических и юридических лиц за добычу углеводородов на спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, сообщает пресс-служба аргентинского президента Хавьера Милея.

…Министерство иностранных дел Аргентины начало процедуру введения санкций в отношении 45 физических и юридических лиц... в связи с предполагаемой деятельностью, связанной с разведкой и добычей углеводородов на наших Мальвинских островах говорится в сообщении

Отмечается, что процедура запущена по поручению Милея.

Власти Аргентины добавили, что не собираются отказываться от территориальных претензий на Фолкленды.

Ранее Сергей Брилёв рассказал ИС "Вести", что Милей пригрозил санкциями компаниям на подконтрольных Британии Фолклендских островах, что свидетельствует о новой стратегии Буэнос-Айреса.

Фолклендские (Мальвинские) острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Территориальный спор вокруг их принадлежности между Аргентиной и Великобританией длится уже 200 лет. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой Аргентина потерпела поражение.