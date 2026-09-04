США и Россия едины в своей позиции по Антарктиде Брилёв: США и Россия едины в своей позиции по Антарктиде

Москва4 сен Вести.У США и России взгляды по Антарктиде схожи – обе стороны не признают территориальных претензий на континент. При этом, по мнению аргентинского президента Хавьера Милея, именно Антарктида сейчас становится главным объектом соперничества в новом мире. На это обратил внимание журналист Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести" .

По мнению журналиста, в выступлении Милея, который упомянул ряд спорных островов, а также Антарктиду, кроется основная интрига.

Милей в своей речи упомянул все спорные территории. В общественном сознании это проблема Фолклендских (Мальвинских) островов. Еще Милей упомянул остров Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова. Но еще он упомянул Антарктиду, сказав, что на всю эту зону, включая Антарктиду, у аргентинцев есть территориальные претензии. И что Аргентина с ее ресурсами — это, так сказать, важный элемент подготовки к жизни в новом мире, связанным с искусственным интеллектом и энергозатратами. Интрига состоит в том, что Вашингтон, как и Москва, - один из немногих моментов, где есть полное совпадение между ними, - никаких территориальных претензий на Антарктиду не признают указал Сергей Брилёв

Он отметил, что на данный момент у стран есть свои сектора на территории Антарктиды.