Москва4 сенВести.У США и России взгляды по Антарктиде схожи – обе стороны не признают территориальных претензий на континент. При этом, по мнению аргентинского президента Хавьера Милея, именно Антарктида сейчас становится главным объектом соперничества в новом мире. На это обратил внимание журналист Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести" .
По мнению журналиста, в выступлении Милея, который упомянул ряд спорных островов, а также Антарктиду, кроется основная интрига.
Милей в своей речи упомянул все спорные территории. В общественном сознании это проблема Фолклендских (Мальвинских) островов. Еще Милей упомянул остров Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова. Но еще он упомянул Антарктиду, сказав, что на всю эту зону, включая Антарктиду, у аргентинцев есть территориальные претензии. И что Аргентина с ее ресурсами — это, так сказать, важный элемент подготовки к жизни в новом мире, связанным с искусственным интеллектом и энергозатратами. Интрига состоит в том, что Вашингтон, как и Москва, - один из немногих моментов, где есть полное совпадение между ними, - никаких территориальных претензий на Антарктиду не признаютуказал Сергей Брилёв
Он отметил, что на данный момент у стран есть свои сектора на территории Антарктиды.
Сектора в Антарктиде, - аргентинцы свой, а британцы свой, - рисуют от чего? От крайних точек своих территорий. А крайними точками этих территорий являются в том числе острова в Южной Атлантике. И отнюдь не так далеко от нас, потому что российские базы в Антарктиде тоже естьдобавил Брилёв