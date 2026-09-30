Москва30 сен Вести.Европа переживает энергетический кризис в новой форме, указал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что европейский регион отказался от поставок дешевого газа из России, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость экономик Европы.

Во время выступления на экономическом форуме в Мадриде, трансляция которого ведется в соцсетях Елисейского дворца, Макрон заявил, что "Европа в целом имеет серьезные зависимости".

[Это] означает, что, если мы хотим одновременно быть более суверенными, конкурентоспособными и достигать наших целей по сокращению выбросов углерода, у нас есть серьезная энергетическая проблема заявил Макрон

Европа, по его словам, отказалась от поставок из РФ из-за ситуации на Украине и осталась без дешевого газа, питавшего "лотарингскую Европу", промышленное ядро континента, которое тянуло за собой остальные экономики.

Сегодня мы видим этот кризис, если можно так выразиться, в новой форме – это новый энергетический кризис указал президент Франции

По его словам, на сегодняшний день страны Европы имеют реальную зависимость от ископаемого топлива. Это, как заметил Макрон, видно по тому, что происходит в Ормузском проливе. Даже Испания или Франция, которые значительно уменьшили выбросы углерода, отметил французский лидер, "каждая своим путем, все еще имеют эти зависимости".