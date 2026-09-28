Мэр Лондона предложил вернуть Британию в ЕС без референдума Мэр Лондона призвал Британию начать подготовку к возвращению в ЕС

Москва28 сен Вести.Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство начать подготовку к возможному возвращению страны в Европейский союз. Об этом он рассказал изданию The i Paper.

Хан предложил уже сейчас добиваться возвращения Великобритании в таможенный союз ЕС, а затем рассмотреть возможность получения статуса ассоциированного члена объединения.

Следующим этапом могло бы стать включение в предвыборную программу Лейбористской партии обязательства о возвращении Великобритании в ЕС. При этом мэр Лондона считает, что для этого не потребуется проводить новый референдум.

Он также призвал правительство отказаться от установленных после брекзита "красных линий", исключающих возвращение в Евросоюз, единый рынок и таможенный союз.

Все эти разговоры о "красных линиях" – не более чем болтовня заявил Хан

Он связал необходимость пересмотра подхода к Brexit с изменением международной обстановки, включая торговую политику президента США Дональда Трампа и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

При этом внутри британского правительства нет единой позиции по вопросу возможного возвращения в ЕС. Как отмечает The i Paper, часть министров поддерживает идею включения соответствующего обязательства в следующую предвыборную программу, тогда как один из членов правительства назвал возвращение в Евросоюз нереалистичным сценарием. Официальная линия правительства при этом предусматривает сближение отношений с ЕС, но не возвращение в единый рынок или таможенный союз.