В Британии намерены расширить взаимодействие с Евросоюзом в сфере услуг Лондон хочет расширить сотрудничество с ЕС в сфере услуг

Москва10 авг Вести.Депутат парламента Великобритании Хэмиш Фальконер, ответственный в британском правительстве за отношения с Европейским союзом (ЕС), поделился с изданием The Guardian своими планами расширить сотрудничество Лондона с ЕС в сфере услуг.

Я бы хотел более глубоких и перспективных отношений с ЕС. ​​​... В сфере услуг также есть целый ряд областей, в которых я бы действительно хотел добиться прогресса сказал Фальконер

По его мнению, формат взаимодействия Великобритании и Европейского союза может предусматривать установление безвизового порядка перемещения для граждан Великобритании, осуществляющих трудовую деятельность на территории ЕС, а также механизм взаимного признания квалификаций.

Фальконер подчеркнул, что планирует вести переговоры с Евросоюзом в рамках соблюдения "красных линий" лейбористской партии по европейской политике.

Ранее премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что власти страны будут безжалостно снижать число прибывающих в страну нелегальных мигрантов. По словам Бернема, Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.