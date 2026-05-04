ЕС потребовал от Лондона ежегодный взнос €1,15 млрд для доступа к общему рынку Times: ЕС потребовал от Лондона ежегодный взнос €1,15 млрд для общего рынка

Москва4 мая Вести.Европейский союз (ЕС) потребовал от Великобритании ежегодный взнос в размере 1,15 миллиарда евро для доступа к общему рынку ЕС. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, Брюссель намерен добиться от британского премьер-министра Кира Стармера согласия на взносы в бюджет блока на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая в Ереване. В канцелярии Стармера подтвердили, что более тесное взаимодействие с ЕС станет одной из тем встречи.

Неназванный европейский дипломат в беседе с изданием отметил, что если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она будет обязана заплатить. По его словам, это не является чем-то необычным.

В статье отмечается, что не входящая в ЕС Швейцария в 2025 году согласилась выплачивать в Фонд сплочения ЕС 375 миллионов евро в год для доступа к общему рынку европейского сообщества. Размер взноса рассчитывался исходя из объема ВВП конфедерации. Учитывая, что ВВП Соединенного Королевства примерно в четыре раза больше швейцарского, Лондон могут обязать платить около 1,15 миллиарда евро, сообщили источники газеты в Брюсселе.

Ранее чиновники в Великобритании и ее европейские союзники заявили о разочаровании неспособностью ЕС и Лондона достичь соглашения по программе предоставления кредитов на закупку вооружений для Украины (SAFE).