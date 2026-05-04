Участие Британии в кредите для Киева – способ реинтеграции с ЕС, считает эксперт Журналист Хабаров: Лондон намерен запустить механизм реинтеграции с ЕС

Москва4 мая Вести.Намерение британского правительства участвовать в европейском проекте по финансированию Украины является одним из способов запуска механизма реинтеграции Великобритании с Европейским союзом. Об этом сообщил журналист информационной службы "Вести" Александр Хабаров.

Таким решением премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет усилить позиции своей Лейбористской партии перед местными выборами, отметил журналист.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что Британия намерена поучаствовать вот в этом совместном европейском проекте по финансированию Украины на ближайшие два года. С точки зрения Британии, это один из способов запустить механизм реинтеграции с Европейским cоюзом… Очевидно, это часть той платы за сближение и реинтеграцию, которую Брюссель предлагает Лондону рассказал Хабаров

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует начать переговоры по поводу присоединения к кредитной инициативе Евросоюза, направленной на поддержку Украины. Лондон намерен обсудить выделение Киеву 78 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалентно 106 миллиардам долларов).