Сценарий выборов в ФРГ может повториться в других странах, допустил политолог Сардарян: сценарий выборов в Германии может разыграться и в других странах ЕС

Москва8 сен Вести.Сценарий выборов в Германии с усилением правых сил и смягчением политики по отношению к РФ может повториться и в других европейских странах. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" высказал декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Это на самом деле сценарий того, что будет происходить по всей Европе. Я думаю, что и во Франции будут похожие события, когда основная борьба будет между крайне правыми и крайне левыми. Пока что шансов больше у [лидера партии "Национальное объединение" Марин] Ле Пен. Зависит от того, сможет ли Ле Пен победить вот этот свой бэкграунд постоянных поражений на выборах и пройти с ним уже как новый кандидат заявил Сардарян

Сардарян также отметил похожие настроения в Италии.

В Италии это уже произошло, и [премьер-министр Джорджа] Мелони является как раз ранней такой пташкой вот этого политического процесса, который в Европе происходил на протяжении всего этого времени. И о чем это нам всем говорит? Население Европы фактически собственными руками уничтожает партийную систему, которая в Европе складывалась на протяжении десятилетий после Второй мировой войны сказал Сардарян

Ранее агентство Bloomberg заявило, что в трех крупных странах Европы – Германии, Франции и Италии – приближаются к власти потенциальные союзники России.