Bloomberg: в Европе усиливается пророссийский курс Bloomberg сообщил, что в Европе усиливается пророссийский вектор

Москва8 сен Вести.В трех крупнейших странах Европы — Германии, Франции и Италии приближаются к власти потенциальные союзники России, сообщает Bloomberg. Такие выводы агентство сделало после победы немецкой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

ФРГ столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после победы "АдГ"

Сама же победившая в Саксонии партия потребовала сближения с Россией и отмены санкций против нее.

Bloomberg считает, что в Италии и Франции некоторые лидеры также проводят политику, не противоречащую позиции России и даже прямо поддерживающую Москву. Так, в Италии набирает популярность экс-генерал Роберто Ванначчи. Его партия "Национальное будущее" выступает за прекращение поставок Украине и возобновление диалога с РФ.

А во Франции глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал заменить безоговорочную поддержку Украины на более прагматичные отношения.