Москва8 сенВести.В трех крупнейших странах Европы — Германии, Франции и Италии приближаются к власти потенциальные союзники России, сообщает Bloomberg. Такие выводы агентство сделало после победы немецкой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.
ФРГ столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системезаявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после победы "АдГ"
Сама же победившая в Саксонии партия потребовала сближения с Россией и отмены санкций против нее.
Bloomberg считает, что в Италии и Франции некоторые лидеры также проводят политику, не противоречащую позиции России и даже прямо поддерживающую Москву. Так, в Италии набирает популярность экс-генерал Роберто Ванначчи. Его партия "Национальное будущее" выступает за прекращение поставок Украине и возобновление диалога с РФ.
А во Франции глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал заменить безоговорочную поддержку Украины на более прагматичные отношения.