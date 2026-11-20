Антонов: Трампу были нужны результаты во внешней политике, он их получил в Китае

Экс-посол РФ в США объяснил, каких результатов хотел добиться Трамп в Шэньчжэне Антонов: Трампу были нужны результаты во внешней политике, он их получил в Китае

Москва20 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу нужны были результаты на внешнеполитической арене, и он их получил, согласившись на участие в трехсторонней встрече с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил профессор МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Трамп на полях саммита АТЭС в Китае продвинул свою прежнюю идею о диалоге с Москвой и Пекином по вопросу контроля над ядерными вооружениями.

В данный момент он президент Соединенных Штатов Америки, и, конечно, человек, который потерял две палаты Конгресса… которому нужны сегодня результаты на внешнеполитическом поприще. И он, я считаю, получил таковые результаты, поскольку принял участие в этом трехстороннем саммите и, собственно, продвинул свою прежнюю идею. Он давно хотел усадить Россию и Китай за стол переговоров… по контролю за ядерными вооружениями. Другое дело, что ему не удалось усадить, потому что уж это красиво звучит, но совсем непросто. Но тем не менее шаг сделан, втроем сидели сказал Антонов

19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. По ее итогам была принята Декларация глав государств о мире.