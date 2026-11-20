Путин, Трамп и Си не педалировали противоречия между странами, заявил Антонов Антонов: главы РФ, США и КНР смогли не педалировать противоречия между странами

Москва20 ноя Вести.На переговорах в китайском Шэньчжэне лидеры РФ, США и КНР не акцентировали внимание на противоречиях между странами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Никуда противоречия между странами-то не делись. Эти проблемы существуют, но на то … товарищ Си Цзиньпина и господин Трамп, разумеется, Владимир Владимирович Путин, когда они могут на данный момент отодвинуть немного проблемы в сторону, не забывая их, ни в коем случае, но не педалируя их. А сосредоточиться на том, что объединяет. И вот эти моменты, которые объединяют три страны, они как раз нашли отражение в этом небольшом заявлении. Каждый пункт из этого документа он очень важен сказал он

Ранее Антонов заявил, что формат трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне мог быть иным.