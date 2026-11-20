Антонов допустил, что формат встречи в Шэньчжэне мог быть иным Антонов: формат встречи в Шэньчжэне мог быть иным

Москва20 ноя Вести.Формат трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне мог быть иным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Можно задать вопрос: "А вот там в Шэньчжэне возможен был другой формат?" Мой ответ: "Да". "Какой?" – мой следующий вопрос самому себе. К примеру, там находился ближайший союзник Япония. Да, она не имеет, слава богу, ядерного оружия. Но а потом было бы желание, можно было подтянуть в Шэньчжэн и другие страны, допустим, союзник Соединенных Штатов Америки и так далее. Другое дело – согласились бы на это Китай и Российская Федерация сказал он

Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что идея полного запрета и уничтожения всего ядерного оружия на планете является прекрасным безумием.