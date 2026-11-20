Москва20 ноя Вести.Идея полного запрета и уничтожения всего ядерного оружия на планете является прекрасным безумием. Ядерное оружие с момента его создания спасало человечество, иначе люди давно уничтожили бы друг друга. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По его словам, нужно не ликвидировать запасы ядерных вооружений, а вновь начать их испытания, чтобы вернуть человечеству чувство страха от последствий его использования.

Что касается заявления о ликвидации ядерного оружия – это безумие. Хотя это прекрасное безумие, это великолепная мечта… Ядерное оружие нам необходимо в значительном количестве. Я обратился бы к лидерам наших стран не по поводу уничтожения ядерного оружия, а по поводу возобновления испытаний ядерного оружия, чтобы восстановить страх перед страшным Армагеддоном. Потому что ядерное оружие, к сожалению, последние три десятилетия перестало играть ту роль, которую оно играло после Второй мировой – инструмента предотвращения войны объяснил Караганов

По мнению политолога, ядерное оружие спасло человечество от начала третьей мировой войны.

Если бы не было бы ядерного оружия, было бы совсем плохо. Мы сейчас имеем относительно небольшие войны на относительной периферии. Но если бы не было ядерного оружия, то мы бы давно свалились бы к третьей мировой войне, которая бы опять уничтожила бы значительную часть человечества. Ядерное оружие спасло человечество от третьей мировой войны, которая сейчас с боков накатывается добавил он

Предложение о мировом ядерном разоружении высказал председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Он заявил, что стратегическое оружие представляет постоянную угрозу для человечества, словно "дамоклов меч". Си Цзиньпин призвал добиваться его полного запрета и уничтожения. Председатель КНР также подчеркнул необходимость приложить все усилия для предотвращения ядерной войны.