Москва20 ноя Вести.Наличие запасов ядерного вооружения позволяет России поддерживать стратегическую неопределенность в вопросе его применения, чтобы потенциальный противник осознавал, что возмездие за агрессивные действия неминуемо наступит. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов.

Он назвал себя сторонником концепции ядерного сдерживания.

Я за ядерное сдерживание… В этом и состоит стратегическая неопределенность. Мы не говорим, что мы его не применим, мы не говорили о том, что мы никогда не применим его первыми. Не говорили. Но мы говорим, что мы его можем применить, с тем, чтобы наш потенциальный противник прекрасно осознавал, что возмездие неминуемо объяснил экс-посол РФ в США

Также Антонов считает невозможным на данный момент реализовать идею полного уничтожения ядерного потенциала в мире.

Я думаю, что это сегодня нереально. Этот тезис мне немножко напоминает заявление [Михаила] Горбачева… и [Рональда] Рейгана о том, что давайте мир избавим от ядерного оружия. Но задачи, цели, предназначение ядерного оружия, наверное, нам не надо обсуждать, это очевидно… Это то, благодаря чему натовские дивизии не стоят под Псковом или под Санкт-Петербургом. Мое твердое в этом убеждение добавил он

При этом Антонов уверен, что после трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР в Шэньчжэне можно возобновить диалог о ядерном разоружении.

Я твердо убежден в этом. Другое дело, о чем мы будем говорить, какой [будет] предмет нашего разговора… Нужно просто сесть вместе, взять чистый лист бумаги и написать, что хочет Китай, что хочет Россия, что хотят США, и попытаться найти тот самый… знаменатель общий для того, чтобы [понять], можем что-то мы делать или нет… Если мы будем молчать, если мы будем дуться друг на друга, если будем не стараться разговаривать, мы ни о чем не договоримся подытожил Анатолий Антонов

Предложение о мировом ядерном разоружении высказал председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Он заявил, что стратегическое оружие представляет постоянную угрозу для человечества, словно дамоклов меч. Си Цзиньпин призвал добиваться его полного запрета и уничтожения. Председатель КНР также подчеркнул необходимость приложить все усилия для предотвращения ядерной войны.