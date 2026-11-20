Антонов: на встрече в Китае три лидера посмотрели друг другу в глаза, это важно

Экс-посол РФ в США отметил важность неофициального общения трех лидеров в Китае Антонов: на встрече в Китае три лидера посмотрели друг другу в глаза, это важно

Москва20 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США в Шэньчжэне важна их неформальной беседой, которая началась после оглашения официальных позиций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, отказ от заранее подготовленных речей и бумаг лучше раскрывает позицию главы государства по тем или иным вопросам.

Встреча важна. Важно, что три лидера сели вместе, заглянули друг другу в глаза. И обратите внимание на то, что говорил наш президент о том, что беседа-то была неформальная после того, как огласили официальные позиции. И в этом-то самое главное, потому что человек отказывается от своих записок, отказывается от того, что было подготовлено, а начинает обсуждать и говорить простым человеческим языком. Это становится сразу понятнее, это становится интересно, и становится ясно, кто на что готов пойти объяснил Антонов

Он отметил, что президент России Владимир Путин умеет простым человеческим языком объяснить суть любой проблемы.

Конечно, я знаю точно, что наш президент прекрасно владеет предметом, еще лучше тех людей, которые пишут ему эти бумаги. И простым, ясным, человеческим языком объясняет существо той или иной проблемы добавил Антонов

19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. По ее итогам была принята Декларация глав государств о мире.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что в полушутку обсудил с американским президентом Дональдом Трампом тему его выдвижения на Нобелевскую премию мира.