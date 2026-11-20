Антонов заявил, что после встречи в Китае есть основания рассчитывать на позитив Антонов: после переговоров в Китае есть основания рассчитывать на позитив

Москва20 ноя Вести.После трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне есть основания рассчитывать на позитив в отношениях между РФ и США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Не хочу я перечить тому позитивному настрою, который существует. Я в своей жизни встречался дважды с Трампом. Он мне каждый раз говорил: "Передай в Москву, что у нас будут фантастические отношения". Слово "фантастические" не выдумано. Я все время ждал, когда же они будут … и нет, и все хуже, хуже, хуже и хуже. Поэтому на сегодняшний день, очень важно, как будут реализовываться вот эти понимания, которые были достигнуты в Шэньчжэне в реальности, в конкретных делах. На мой взгляд, основание для этого рассчитывать на позитив, оно есть сказал он

Ранее Антонов заявил, что в Шэньчжэне лидеры смогли не педалировать противоречия между странами.