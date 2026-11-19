Москва19 ноя Вести.Страхи или расчеты на то, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне сведется к протокольному мероприятию, не оправдались. Лидеры трех стран превзошли ожидания, существовавшие накануне встречи, заявил эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в интервью ИС "Вести".

Кортунов отметил продолжительность беседы глав трех стран и их переход на живое, неформальное общение.

Не оправдались страхи или для кого-то расчеты на то, что встреча сведется к протокольному мероприятию. Разговор был серьезным, он был достаточно продолжительным, и он охватывал широкий круг вопросов. Я думаю, что в этом смысле можно с уверенностью заключить, что лидеры трех стран превзошли те ожидания, которые были у экспертов накануне встречи сказал Кортунов

Он отметил, что обсуждались все базовые понятия, касающиеся перестройки международной системы.

Ранее международник-американист, эксперт по РСМД Алексей Наумов заявил, что ожидать конкретных результатов от первого этапа переговоров в Шэньчжэне довольно странно.