Эксперт считает, что не нужно ожидать конкретики от первого этапа переговоров Наумов: странно ожидать от первого этапа переговоров конкретных результатов

Москва19 ноя Вести.Ожидать конкретных результатов от первого этапа переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне довольно странно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил международник-американист, эксперт по РСМД Алексей Наумов.

Он прокомментировал трехсторонний саммит, который прошел 19 ноября в КНР.

Довольно странно было бы ожидать от первого такого установочного этапа переговоров конкретных результатов. Здесь крайне важно заложить основу, заложить фундамент, который будет использоваться для дальнейших встреч. Тем более, как мы понимаем, было предложено сделать этот формат постоянным или как минимум регулярным. Здесь важно, чтобы лидеры понимали друг друга, и понимали свою готовность не соглашаться друг с другом пояснил эксперт

Также он добавил, что у каждой из стран, которые участвовали в переговорах, своя позиция и свои интересы.

И здесь главное, чтобы лидеры были готовы принимать несогласие друг друга. И это, мне кажется, собственно, и ответ, как выглядит вот эта хорошая атмосфера, когда стороны понимают, что договариваться надо, это в интересах всего мира, но разногласия неизбежны. Поэтому я думаю, что это хороший задел на будущее сказал он

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов заявил, что в Шэньчжэне на саммите АТЭС наметился перелом в позиции Вашингтона.