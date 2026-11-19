Аналитик Риттер: в США негативно относятся к встрече Путина, Си и Трампа

Риттер сообщил, как в США относятся к трехсторонней встрече Путина, Си и Трампа Аналитик Риттер: в США негативно относятся к встрече Путина, Си и Трампа

Москва19 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне вызывает скорее негативную реакцию среди американцев. Об этом экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что в США негативно относятся к потенциальному развитию событий, которое может возникнуть после этой встречи.

Все ожидают, что мир поменяется на следующий день после встречи. Я должен вас разочаровать. Дональд Трамп должен вернуться в США, где эти нарративы трехсторонней встречи, дружбы воспринимаются с большим количеством ксенофобии… В США нет даже любопытства, есть негативное отношение потенциального развития событий после этой встречи… поскольку Владимир Путин очень долгое время рисовался в качестве зла объяснил Риттер

Трехсторонние переговоры трех лидеров пройдут в резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).