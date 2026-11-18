Эксперт объяснил, почему Китай очень осторожно подходит к трехсторонней встрече Эксперт Маслов: в Китае очень осторожно подходят к трехсторонней встрече

Москва18 ноя Вести.Китай гордится тем, что трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США пройдет на его территории, но подходит к этой теме очень осторожно. Об этом директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов заявил Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что китайская сторона не хочет, чтобы на трехсторонней встрече прозвучали какие-либо фундаментальные заявления, которые могли бы дестабилизировать отношения.

Трехсторонняя встреча – китайские СМИ очень аккуратно к ней подходят, они гордятся, что она состоится именно на китайской территории, но стараются не комментировать. Это понятно почему, в Китае была большая дискуссия… как все это должно проходить. Китай безумно не хочет, чтобы были какие-то фундаментальные заявления, которые могут дестабилизировать, как говорят китайцы, гармонию отношений. Поэтому это будет такой, что называется, открытый микрофон, где каждый должен сказать свое мнение о внешней политике, о ситуации в мире и на этом прекратить объяснил Маслов

Встреча лидеров трех государств Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. В Министерстве иностранных дел Китая официально подтвердили ее проведение.