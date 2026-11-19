Москва19 ноя Вести.В Шэньчжэне, на саммите АТЭС, наметился перелом в позиции Вашингтона . Об этом заявил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Посмотрите хотя бы на ту декларацию, декларацию мира, как ее назвал Ван И, министр иностранных дел КНР. Ведь там простые истины и очень-очень важные. Например, "ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не будет победителей". Это то, что мы знаем очень давно. Но для Соединенных Штатов это слом почти доктринальной позиции. Потому, что в США долгие годы … были уверены … в том, что в ядерной войне США могут победить. И здесь, в Шэньчжэне, произошел тот самый перелом в позиции Вашингтона. Трамп признал, что правы Владимир Путин и Си Цзиньпин