Москва19 ноя Вести.На саммите в китайском Шэньчжэне продолжается слом однополярного мира и его замена миром многополярным. Таким впечатлением от саммита АТЭС и встречи лидеров России, Китая и США поделился с KP.RU американист Малек Дудаков.

Политолог прокомментировал принятие трехсторонней декларации Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

На мой взгляд, для России важный пункт — второй: "Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран". Они подтвердили важность стабильных энергопоставок процитировал Дудаков

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что с так называемыми вторичными санкциями США против покупающих российскую нефть стран скорее всего покончено. На них можно поставить точку. Малек Дудаков выразил сомнение, что, подписав такую декларацию, Трамп будет мешать поставкам российских энергоносителей и продуктов их переработки в Индию и Китай.

Еще один вывод, который делает Малек Дудаков, Трамп прекратит и тарифные удары по Китаю. Также, продолжил американист, Белый дом не будет признавать независимость Тайваня. Он добавил, что уже год Вашингтон уже год не проводит военные транши Тайваню, что связано с дефицитом у Пентагона ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Такая позиция США будет продолжена. И она связано лишь с одним – со снижением мощи США, делает вывод эксперт.

В декларации, принятой по итогам саммита АТЭС, конфликты на Украине и Ближнем Востоке не упоминались.