Москва17 ноя Вести.Встреча РФ, Китая и США в рамках саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может дать миру шанс на смену траектории. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Он отметил, что изначальная траектория движения к Третьей мировой войне изменилась.

И встреча, предстоящая между лидерами Китая США и России…Чего ожидать от этой встречи? Коммюнике, заявления, такая повестка, другая. Главное — эта встреча дает миру шанс. Вот сейчас это ключевой момент дает миру шанс. На это все надеются, что она становится едва ли не первым таким крупным событием, широко обсуждаемым, которое фактически меняет траекторию. У нас вся траектория была к Третьей мировой войне. Сейчас траектория меняется. И очень важно, что это не просто там поиск мира на Украине, а глобальная повестка. Очагов напряженности не один на Украине, их как минимум три: восточноевропейский, не только Украина от Балтики до Черного моря, а то и больше, ближневосточный и Дальневосточный. И все это будет обсуждаться прокомментировал белорусский депутат

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все встречи президента России Владимира Путина, которые пройдут в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, очень важны.