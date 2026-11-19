Москва19 нояВести.Текст совместной декларации, подписанной лидерами экономик саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) не касается проблематики конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Перевод документа опубликован на сайте Кремля.
Декларация "Шэньчжэньские ориентиры: построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания" в основном посвящена торговле и инвестициям, налаживанию взаимосвязей в регионе, инновациям и поддержанию экономического роста.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС в Китае. Часть своего выступления он посвятил развитию экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).