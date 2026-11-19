Москва19 ноя Вести.Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены углублять экономическую интеграцию в регионе, укреплять финансовую стабильность и повышать устойчивость цепочек поставок. Это следует из совместной декларации по итогам саммита 2026 года.

Она опубликована на сайте Кремля.

Мы и далее будем углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на основе рыночных принципов, в том числе посредством работы над повесткой Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли говорится в документе

Отдельное внимание участники уделили необходимости поддерживать бесперебойные поставки товаров первой необходимости и укреплять партнерские отношения в сфере продовольственной безопасности.

Мы подчеркиваем важность надежных и гибких рамочных основ налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики для преодоления экономических потрясений и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности также говорится в тексте

Кроме того, лидеры экономик АТЭС отметили, что сохраняющиеся глобальные дисбалансы создают риски для экономического роста, и заявили о намерении укреплять диалог и сотрудничество для восстановления баланса мировой экономики.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября. В объединение входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия. На полях встречи также проходит трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.