Лидеры АТЭС призвали бороться с мошенничеством и злоупотреблениями ИИ Страны АТЭС договорились укреплять безопасность цифровых технологий

Москва19 ноя Вести.Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая президента России Владимира Путина, приняли совместное заявление о применении цифровых и новых технологий для повышения занятости и благосостояния населения региона.

Документ утвержден на 33-м саммите объединения и определяет общие подходы 21 экономики АТЭС к использованию технологических достижений для улучшения качества жизни граждан.

Особое внимание участники уделили рискам, связанным с развитием цифровой среды и искусственного интеллекта (ИИ).

Мы призываем экономики принимать меры по противодействию потенциальным рискам, таким как утечки данных, интернет-мошенничество, а также преднамеренное ненадлежащее использование искусственного интеллекта и других новых технологий в противоправных целях говорится в 12-м пункте заявления

Кроме того, лидеры АТЭС договорились продолжить взаимодействие в сфере трансграничной передачи данных и защиты конфиденциальной информации. Отдельным направлением сотрудничества станет укрепление доверия потребителей и бизнеса к цифровым операциям.

Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Объединение включает 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.