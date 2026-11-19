Страны АТЭС договорились о содействии всеобщему доступу к качественной энергии Лидеры АТЭС договорились о содействии доступу к качественным источникам энергии

Москва19 ноя Вести.Страны Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) будут содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии. Об этом говорится в декларации лидеров экономик АТЭС по результатам саммита в Шэньчжэне, опубликованной на сайте Кремля.

В декларации отмечается договоренность совместными усилиями решать проблемы в сфере энергетической безопасности.

Мы будем содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, отличающимся безопасностью, надежностью, бесперебойностью, устойчивостью и экономической доступностью, в том числе для жителей отдаленных и сельских районов говорится в тексте

Кроме того, лидеры экономик признали важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, сотрудничества на всех стадиях поставок, а также содействия развитию сотрудничества в регионе на взаимовыгодных условиях.

Лидеры экономик АТЭС приняли декларацию 19 ноября.