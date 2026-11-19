Москва19 ноя Вести.Лидеры экономик Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) приняли совместную декларацию 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится о документах, принятых во время форума АТЭС.

Документы, принятые в ходе 33-й встречи лидеров экономик форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество"... Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года следует из публикации

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия реализовала более 80 крупных проектов со странами АТЭС за последние десять лет.