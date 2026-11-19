Москва19 нояВести.Лидеры экономик Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) приняли совместную декларацию 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В сообщении говорится о документах, принятых во время форума АТЭС.
Документы, принятые в ходе 33-й встречи лидеров экономик форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество"... Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 годаследует из публикации
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия реализовала более 80 крупных проектов со странами АТЭС за последние десять лет.