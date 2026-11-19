Путин: РФ стремится к обеспечению бесшовной экономии в Евразии

Путин назвал цель инициативы РФ по созданию большого евразийского партнерства Путин: РФ стремится к обеспечению бесшовной экономии в Евразии

Москва19 ноя Вести.Россия активно продвигает флагманскую инициативу создания большого евразийского партнерства для обеспечения единой экономики.

Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу создания большого евразийского партнерства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство заявил Путин

По его словам, РФ рассматривает такое партнерство в качестве интеграционного ядра в сопряжении механизмов Евразийского экономического Союза, Шанхайской Организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Переговоры президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина планируется начать в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).

По мнению депутата Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридона Килинкарова, совместное появление и рукопожатие лидеров Путина, Си Цзиньпина и Трампа служат подтверждением того, что "сформировалась мировая тройка".