Москва19 нояВести.Форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен задавать объединительный тон в условиях фрагментации мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай).
В нынешних непростых условиях фрагментации мировой экономики, о чем только что в своем выступлении сказал коллега из Сингапура, множащихся вызовов и угроз ее стабильности форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничестваподчеркнул Путин
Президент заявил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. Москва рассчитывает на поддержку заявки со стороны других стран.