Путин: форум АТЭС должен объединять страны в непростых условиях фрагментации Путин: форум АТЭС важен для объединения стран в непростых условиях фрагментации

Москва19 ноя Вести.Форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен задавать объединительный тон в условиях фрагментации мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай).

В нынешних непростых условиях фрагментации мировой экономики, о чем только что в своем выступлении сказал коллега из Сингапура, множащихся вызовов и угроз ее стабильности форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества подчеркнул Путин

Президент заявил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. Москва рассчитывает на поддержку заявки со стороны других стран.