Путин: Россия реализовала более 80 крупных проектов с партнерами по АТЭС

Путин: Россия осуществила более 80 крупных проектов со странами АТЭС Путин: Россия реализовала более 80 крупных проектов с партнерами по АТЭС

Москва19 ноя Вести.За последние десять лет Россия осуществила со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) более 80 крупных проектов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании глав стран АТЭС в Шэньчжэне (Китай).

России продолжит развивать совместные взаимовыгодные проекты, отметил Путин.

Таковых за последние десятилетия было осуществлено более 80. Говорю только о крупных, в том числе в области производства и торговли сельхозтоварами, продвижения электронных государственных услуг, женского предпринимательства уточнил Путин

Президент подчеркнул, что партнеры могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг из России.

Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары, заключил Путин.