Москва19 нояВести.Партнеры всегда могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг из России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай).
Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары, отметил Путин.
Мы улучшаем способность поддерживать общерегиональную энергетическую и продовольственную безопасность. Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, качество и стабильность наших поставокподчеркнул Путин
Президент отметил также, что Россия является неотъемлемой частью АТР и вносит значительный вклад в его развитие и благополучие.
По словам Путина, товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 60%.