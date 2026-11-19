Путин: партнеры всегда могут рассчитывать на надежность поставок из России

Путин: партнеры могут рассчитывать на надежность поставок из России Путин: партнеры всегда могут рассчитывать на надежность поставок из России

Москва19 ноя Вести.Партнеры всегда могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг из России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай).

Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары, отметил Путин.

Мы улучшаем способность поддерживать общерегиональную энергетическую и продовольственную безопасность. Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, качество и стабильность наших поставок подчеркнул Путин

Президент отметил также, что Россия является неотъемлемой частью АТР и вносит значительный вклад в его развитие и благополучие.

По словам Путина, товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 60%.