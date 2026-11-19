Путин: Россия осуществляет фундаментальные реформы в своей экономике

Путин сообщил о фундаментальных реформах в российской экономике Путин: Россия осуществляет фундаментальные реформы в своей экономике

Москва19 ноя Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о кардинальном изменении структуры экономики РФ и фундаментальных реформах в этой сфере. Об этом глава российского государства заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности контролировать инфляцию. Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России сказал он

Президент РФ также отметил, что товарооборот Российской Федерации со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 60%.

Кроме того, Путин считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал одним из локомотивов мирового развития.