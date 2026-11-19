Песков: заявление по итогам трехсторонней встречи опубликуют в течение часа

Заявление по итогам саммита РФ, США и КНР опубликуют в течение часа Песков: заявление по итогам трехсторонней встречи опубликуют в течение часа

Москва19 ноя Вести.Заявление по итогам встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет опубликовано в течение часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналистка ИС "Вести" Ольга Князева задала ему вопрос, принято ли заявление по итогам трехсторонних переговоров и когда оно будет опубликовано.

Это в течение часа будет опубликовано ответил Песков

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.