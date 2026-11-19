Москва19 ноя Вести.Иногда язык мимики и жестов может сказать о мировой политике больше, чем заявления лидеров. KP.RU обратился к профайлеру и эксперту по поведению человека Илье Степанову с просьбой оценить встречу глав России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае.

В иерархии Путина, Си и Трампа, у последнего - самое сложное положение, несмотря на то, что американский лидер пытается постоянно доминировать, считает специалист по мимике и жестам.

Когда Трамп ведет такие переговоры у него широкие рубленные жесты, он рассекает пространство. А тут руки поджаты под коленками — где вся его яркая агрессивность? У Трампа разгибающиеся плечи и отклонение назад. Это история, когда человек ждал неприятного вопроса, и худшего не случилось. Он расслабляется, он выдохнул, а до того был в предельно напряженном состоянии. Был похож на нахохленного воробья. Чувствовалось некое подчиненно-уязвленное положение, из которого он все же выходит. Ничего подобного мы не видели у двух других участников оценил поведение американского лидера Степанов

Судить только по этой встрече сложно, но в любом случае мы увидели расслабление и дистанцирование у Трампа. Разговор все-таки пошел, резюмировал эксперт.