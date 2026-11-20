Трамп не против отказаться от ядерного оружия, но считает это трудной задачей

Трамп заявил, что хочет избавиться от ядерного оружия Трамп не против отказаться от ядерного оружия, но считает это трудной задачей

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не против избавиться от ядерного оружия, но считает эту задачу трудновыполнимой.

Я бы хотел избавиться от [ядерных боеголовок], но, знаете, очень трудно поставить президента в такое положение. Мне очень трудно сказать: "Давайте сократим их вдвое"... Это я постоянно говорю о мировой денуклеаризации, но это очень сложно сказал Трамп журналистам

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к полному запрету и уничтожению ядерного оружия, которое "дамокловым мечом" висит над человечеством. Глава КНР подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана, потому что выиграть ее невозможно.