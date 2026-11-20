Москва20 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не против избавиться от ядерного оружия, но считает эту задачу трудновыполнимой.
Я бы хотел избавиться от [ядерных боеголовок], но, знаете, очень трудно поставить президента в такое положение. Мне очень трудно сказать: "Давайте сократим их вдвое"... Это я постоянно говорю о мировой денуклеаризации, но это очень сложносказал Трамп журналистам
Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к полному запрету и уничтожению ядерного оружия, которое "дамокловым мечом" висит над человечеством. Глава КНР подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана, потому что выиграть ее невозможно.