Рябков: Путин и Трамп на встрече в Китае не касались раздражителей в отношениях

Путин и Трамп не обсуждали двусторонние разногласия на встрече в Китае Рябков: Путин и Трамп на встрече в Китае не касались раздражителей в отношениях

Москва20 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп во время переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае не затрагивали тему разногласий между двумя странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, работа по устранению противоречий продвигается медленно, а достигнутые результаты пока незначительны на фоне большого числа нерешенных проблем.

Лидеры не касались, я так понимаю, этих вопросов, но диалог по раздражителям будет продолжен. Мы от него не отказываемся, хотя темпы продвижения медленные и там, где мы двигаемся – это мелочи по сравнению с тем, что останется нерешенным сказал Рябков журналистам

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне продлилась около часа.