Москва20 нояВести.Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп во время переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае не затрагивали тему разногласий между двумя странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, работа по устранению противоречий продвигается медленно, а достигнутые результаты пока незначительны на фоне большого числа нерешенных проблем.
Лидеры не касались, я так понимаю, этих вопросов, но диалог по раздражителям будет продолжен. Мы от него не отказываемся, хотя темпы продвижения медленные и там, где мы двигаемся – это мелочи по сравнению с тем, что останется нерешеннымсказал Рябков журналистам
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне продлилась около часа.