Москва22 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне была своего рода тест-драйвом "большой тройки" наших дней. Такое мнение выразил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Каждый лидер в отдельности и все вместе вышли из-за круглого стола переговоров с победой. Собственно, это был своего рода тест-драйв "большой тройки" наших дней отметил он

Телеведущий подчеркнул, что для всех участников встречи это был новый формат, который нес не только возможности, но и определенные риски.

Риски в том, что во всем мире, с одной стороны, были созданы заведомо чрезмерные ожидания, что по простому человеческому опыту легко оборачивается разочарованием, а с другой, как это делала, например, ВВС, заранее обесценивали событие, мол, оно лишь ради красивой картинки сказал Киселёв

Также он отметил, что до конца не была известна повестка трехсторонней встречи.

Риск был и в том, что до последнего момента четкой повестки не было, а импровизация всегда таит в себе неожиданности. Еще первоначально на саму встречу без протокольных моментов выделен был лишь час. Если делить на три, то каждому условно по 20 минут, а при последовательном переводе – еще и вдвое меньше – по 10. И, наконец, опыта работы друг с другом в таком трехстороннем формате ни у кого из лидеров не было подытожил телеведущий

Трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне. За круглым столом они обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

По итогам переговоров была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.