Москва23 ноя Вести.Американцам, в частности президенту США Дональду Трампу, понадобилась трехсторонняя встреча в Шэньчжэне для личного стремления войти в историю, а также для системного поиска новых форм международных отношений в условиях меняющегося, не западноцентричного мира. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук, доцент факультета мировой экономики НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Новиков.

По его мнению, президент США Дональд Трамп имел два мотива для участия в трехсторонних переговорах лидеров на саммите АТЭС.

Почему вообще американцам понадобилась трехсторонняя встреча в Шеньчжене? Потому что, будем честными, Россия и Китай — это уже налаженный диалог, это уже не просто добрая традиция, а просто часть политической реальности. Поэтому Дональду Трампу понадобилась эта трехсторонняя встреча. Мне кажется, что здесь причины две: одна такая более личная, другая системная. Личная система очень простая - Трамп, в данном случае, мыслит не про деньги, а про историю. Через 50 лет его фотография с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами Европы - это неинтересно. А вот его фотография с Путиным и Си — это уже история. Если посмотреть то, что у них называется Legacy – наследие, у него всегда очень простая мысль: надо цепляться за сильных. Если под тобой собираются слабаки, они тебя утянут в это болото. А если они выше тебя за плечо - зацепись, поднимешься и дальше пойдешь. Поэтому, конечно, это его личное желание войти в историю - это первая причина заявил Новиков

Он полагает, что существует и системный фактор: США нуждаются в поиске новых конфигураций, что и вызвало энтузиазм американского президента по поводу трехстороннего саммита РФ, КНР и США.

Есть и системная причина, на мой взгляд - американская дипломатия, сейчас говорим в таком более широком ключе, ... она на самом деле к этому саммиту тоже с большим интересом отнеслась. Потому что Америка — это страна предельно рациональная и предельно живучая. И они прекрасно понимают, что сидеть во главе Запада, они могут еще долго, но в долгосрочном плане - это тупик. Нужно искать какие-то новые формы конфигурации. Они прекрасно понимают, что будущий мир — это уже не западноцентричный мир, а какой-то другой. И риторика Трампа о том, что нужно сохранить западную цивилизацию в Америке, но попытаться вписать Америку в мир, где все крупные страны. И этот треугольник крайне полезен с точки зрения конкретной перспективы - три великие державы ответственные за весь мир заявил Новиков

Накануне проведения встречи лидеров России, США и Китая директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби, сравнивая встречу лидеров в Шеньчжене с "Большой тройкой" времен Второй мировой войны заявил, что она может стать не просто площадкой для решения текущих проблем, а вторым шансом для формирования нового долгосрочного мирового порядка.